Сборная Англии сыграет с Испанией в финале Евро-2024 по футболу 14 июля, в воскресенье, в Берлине (Германия). Встреча на арене «Олимпиаштадион» начнется в 22.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния финала чемпионата Европы-2024 Испания — Англия начнется в 21.50 мск на канале «Матч ТВ». Встречу также можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и по подписке через ретрансляцию прямого эфира федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую трансляцию самых интересных моментов противостояния Англии и Испании. Ключевые события встречи будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».