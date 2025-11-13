Видео
13 ноября, 10:32

Финал Евро-2028 пройдет на «Уэмбли» в Лондоне

Алина Савинова
Стадион «Уэмбли».
Фото Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил расписание матчей чемпионата Европы 2028 года, сообщается на сайте организации.

Финальный турнир примут Англия, Ирландия, Шотландия и Уэльс. Всего запланирован 51 матч. Первая игра чемпионата, в которой встретятся команды группы А, состоится 9 июня 2028 года на Национальном стадионе Уэльса в Кардиффе.

Полуфиналы (4 и 5 июля) и финальный матч (9 июля) пройдут на «Уэмбли» в Лондоне.

Для Евро-2028 утверждено три времени начала игр: 15:00, 18:00 и 21:00 по центральноевропейскому летнему времени. Финал начнется в 18:00 по центральноевропейскому летнему времени (17:00 по местному времени).

15

  • Griban

    Запасной стадион какой? Фишт? Сочи?

    13.11.2025

  • Millwall82

    Ну а где он мог еще пройти? Учитывая место проведения. Или в Эдинбурге и Кардиффе?

    13.11.2025

  • на_заборе_мелом

    закончить войну ради миллионеров из футбола?

    13.11.2025

  • на_заборе_мелом

    Мне лично по х

    13.11.2025

  • Топотун

    Лена сама ракета, бомба, петарда!

    13.11.2025

  • Робин из Локсли

    На овеянном славой стадионе Уэмбли ! Учись деревня. Не про Лужники пишешь.

    13.11.2025

  • george64

    Евсеева можно выпустить прямо сейчас.

    13.11.2025

  • Пиндосовский прихвостень

    А во время финала, в небе над Лондоном, озаряемая лучами заходящего солнца, появляется Елена Валерьевна со своей бомбой...

    13.11.2025

  • Топотун

    Это пёс-демон Гарм !

    13.11.2025

  • Топотун

    Это понятно. Ватку без шенгена туда не пустят.

    13.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Тарас, прекрати называть москалей своими, а то в СБУ сдам

    13.11.2025

  • фанат

    Опять начнём слюньки глотать и какашки швырять. А ещё "русские вперёд". Весь наш удел.

    13.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Нам то чего с этого?.....Опять мимо кассы....

    13.11.2025

  • Soliton Оренбург

    Надо заканчивать войну. Отбиратся на ЧМ. Выходить в финал...кровь из носа. А там можно будет и Евсеева выпустить минут на 10 в конце.

    13.11.2025

    Футбол
    Евро-2028
    Чемпионат Европы по футболу
