Финал Евро-2028 пройдет на «Уэмбли» в Лондоне

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил расписание матчей чемпионата Европы 2028 года, сообщается на сайте организации.

Финальный турнир примут Англия, Ирландия, Шотландия и Уэльс. Всего запланирован 51 матч. Первая игра чемпионата, в которой встретятся команды группы А, состоится 9 июня 2028 года на Национальном стадионе Уэльса в Кардиффе.

Полуфиналы (4 и 5 июля) и финальный матч (9 июля) пройдут на «Уэмбли» в Лондоне.

Для Евро-2028 утверждено три времени начала игр: 15:00, 18:00 и 21:00 по центральноевропейскому летнему времени. Финал начнется в 18:00 по центральноевропейскому летнему времени (17:00 по местному времени).