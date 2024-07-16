Сборные Аргентины и Испании сыграют в Финалиссиме-2025

Сборные Аргентины и Испании сыграют в рамках Финалиссимы-2025. Это будет второй розыгрыш турнира в истории.

14 июля сборная Испании победила Англию (2:1) в финале Евро-2024. В ночь на 15 июля Аргентина одержала победу над Колумбией (1:0, д.в.) в решающем матче Кубка Америки-2024

Матч между победителями Кубка Америки-2024 и Евро-2024, пройдет ориентировочно в июне или июле следующего года.

Финалиссима — турнир, состоящий из одного матча, в котором встречаются победители последних чемпионата Европы и Кубка Америки. Действующим и единственным обладателем трофея является сборная Аргентины — в 2022 году команда Лионеля Скалони обыграла Италию (3:0).

Ранее между чемпионами Европы и Южной Америки разыгрывался Кубок Артемио Франки. В 1985 году Франция победила Уругвай (2:0), а в 1993-м Аргентина обыграла Данию (1:1, 5:4 по пен.).