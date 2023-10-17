Дубль Зайнутдинова принес сборной Казахстана победу над Финляндией

Сборная Казахстана на выезде обыграла Финляндию в матче отборочного турнира Евро-2024 — 2:1.

Счет на 28-й минуте открыл полузащитник финнов Роберт Тэйлор. На 77-й минуте бывший полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов реализовал пенальти, сравняв счет. 12 спустя он же принес сборной Казахстана победу, отличившись с игры.

Казахстан с 15 очками поднялся на третье место в группе H после 8 матчей. Финляндия (12 очков) опустилась на четвертую строчку.

В следующем матче сборная Казахстана на своем поле примет Сан-Марино, а Финляндия дома сыграет с Северной Ирландией. Обе игры пройдут 17 ноября.