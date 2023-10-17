Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Команды
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 20:54

Дубль Зайнутдинова принес сборной Казахстана победу над Финляндией

Игнат Заздравин
Корреспондент
Гол Бактиера Зайнутдинова с пенальти.
Фото AFP
Telegram Дзен

Сборная Казахстана на выезде обыграла Финляндию в матче отборочного турнира Евро-2024 — 2:1.

Счет на 28-й минуте открыл полузащитник финнов Роберт Тэйлор. На 77-й минуте бывший полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов реализовал пенальти, сравняв счет. 12 спустя он же принес сборной Казахстана победу, отличившись с игры.

Казахстан с 15 очками поднялся на третье место в группе H после 8 матчей. Финляндия (12 очков) опустилась на четвертую строчку.

В следующем матче сборная Казахстана на своем поле примет Сан-Марино, а Финляндия дома сыграет с Северной Ирландией. Обе игры пройдут 17 ноября.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
17 окт, 19:00. Olympic Stadium (Хельсинки)
Финляндия
1:2
Казахстан
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2024/qualify/groups/
Бактиер Зайнутдинов
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Финляндии по футболу
2
20
Читайте также
Кенийский марафонец Титус Экиру дисквалифицирован на 10 лет за допинг и сговор с врачом
«Гран-при» в Уфе — мед вместо цветов, крики Петросян и летающие акулы
Появились подробности по делу подозреваемой в торговле людьми матери 15 детей
WSJ сообщила о тайной доставке Украине ракет ATACMS
Еще пятерых подозреваемых в избиении прохожих задержали в Санкт-Петербурге
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мальта — Украина: прямая трансляция матча отбора Евро 2024

Отбор Евро 2024: Англия — Италия, Казахстан победил Финляндию и другие матчи 17 октября