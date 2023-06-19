Сборная Финляндии разгромила Сан-Марино, Хаканс оформил хет-трик

Сборная Финляндии разгромила Сан-Марино в 4-м туре отборочного турнира Евро-2024.

За Финляндию хет-трик оформил Даниэл Хаканс, также по голу забили Глен Камара, Бенджамин Каллман и Теему Пукки.

Фины занимают первое место в группе H с 9 очками. Сан-Марино располагается на последнем месте.

Сборная Украины с минимальным счетом обыграла Мальту — 1:0. Автором победного гола стал Виктор Цыганков, который реализовал пенальти на 72-й минуте.

Украина занимает второе место в группе С, набрав 6 очков за три встречи. Мальта находится на последнем месте, не набрав очков.