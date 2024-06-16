Флаг России появился на трибуне перед матчем Евро Сербия — Англия

Болельщики вывесили российский флаг перед началом матча первого тура группового турнира чемпионата Европы по футболу между Сербией и Англией.

В трансляцию попал момент, на котором видно флаг России, размещенный рядом с государственным символом Сербии.

Встреча пройдет на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и начнется в 22.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Сербия — Англия.

Финальная часть чемпионата Европы-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Национальная команда России не принимает участия в турнире — в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных турнирах.