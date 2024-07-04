Фоден поддержал Саутгейта, которого критикуют за игру сборной Англии на Евро-2024

Сегодня, 17:43
Нападающий сборной Англии Филип Фоден поддержал главного тренера Гарета Саутгейта, которого критикуют за игру команды на Евро-2024.
«Тренер может сделать не так уж и много. Он вводит вас в систему и говорит, как прессинговать. Если что-то идет не так, то [футболистам] необходимо разобраться с этим», — цитирует Фодена Reuters.
Футболист принял участие в четырех матчах Евро-2024, в которых не отметился результативными действиями.
Сборная Англии 6 июля сыграет со Швейцарией в 1/4 финала Евро-2024. Игра состоится в Дюссельдорфе и начнется в 19.00 мск.