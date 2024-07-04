Фоден поддержал Саутгейта, которого критикуют за игру сборной Англии на Евро-2024

Нападающий сборной Англии Филип Фоден поддержал главного тренера Гарета Саутгейта, которого критикуют за игру команды на Евро-2024.

«Тренер может сделать не так уж и много. Он вводит вас в систему и говорит, как прессинговать. Если что-то идет не так, то [футболистам] необходимо разобраться с этим», — цитирует Фодена Reuters.

Футболист принял участие в четырех матчах Евро-2024, в которых не отметился результативными действиями.