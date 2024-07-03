Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:25

FONBET покажет матчи плей-офф Евро в «Депо. Три Вокзала» и разыграет автомобиль

«Депо. Три Вокзала».
СHERY TYGGO 4 PRO.
1/2
Telegram Дзен

FONBET запустил грандиозный Евро FONFEST в «Депо. Три Вокзала». В рамках проекта первый букмекер страны откроет «Портал в Евро» и покажет все матчи плей-офф Евро-2024 в фудкорте.

Интерес к матчам добавят живые комментарии в исполнении Алексея Ярошевского, Павла Чепурина, Романа Нагучева, Карена Адамяна, Дмитрия Жичкина и Артема Борисова.

Между матчами посетители «Депо. Три Вокзала» смогут принять участие в различных активностях, среди которых возможность сделать уникальное футбольное нейрофото, сыграть в ПЛИНКО и выиграть джерси сборной участника Евро.

В день финала FONBET совместно с РОЛЬФ разыграют автомобиль СHERY TYGGO 4 PRO среди самых активных участников фестиваля. Информацию о трансляциях матчей и условиях розыгрыша автомобиля можно найти на сайте.

СHERY TYGGO 4 PRO.
Евро-2024 — время большого футбола и волшебства! Забери магический бездепозитный бонус до 15 000 рублей в FONBET и ставь на главные матчи года

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
Евро-2024
Прогнозы на спорт
Чемпионат Европы по футболу
1
Обсудить
Читайте также
«Оренбург» отстранил Томпсона от тренировок из-за лишнего веса
Пульс Роналду упал до минимума в момент исполнения второго пенальти со Словенией
МО показало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ у Новороссийска
В России впервые могут отказаться от трансляций Олимпиады
Крановщик скончался на высоте 32-го этажа из-за жары в Москве
Армия РФ взяла под полный контроль район Новый города Часов Яр в ДНР
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
На главный трофей континента осталось всего восемь претендентов! Хватай фрибет 2000 рублей в Bettery и выбирай своего чемпиона
Голкипер Румынии Ницэ пнул кроссовок фаната перед голом Нидерландов
Спасение Англии от позора, слезы Роналду и невероятный Кошта: главные события 1/8 финала Евро-2024
Джака избежал травмы перед матчем 1/4 финала Евро-2024 с Англией
Ужасающее видео с Евро-2024. Стюарды толпой избили болельщика прямо во время матча
Павлиашвили: «Грузинский народ встретил игроков со слезами гордости и радости. Люблю их, как своих сыновей»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Павлиашвили: «Грузинский народ встретил игроков со слезами гордости и радости. Люблю их, как своих сыновей»

Джака избежал травмы перед матчем 1/4 финала Евро-2024 с Англией