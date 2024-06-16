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Сегодня, 15:38

Форвард сборной Англии Кейн заявил, что подошел к Евро-2024 на пике своей формы

Гарри Кейн.
Фото Global Look Press
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн рассказал о своей готовности к чемпионату Европы-2024.

«Я знаю, на что способен. Нет причин, по которым я не могу стать лучшим бомбардиром этого турнира.

Забивать голы — значит, помогать команде. Эта уверенность все еще присутствует во мне. Я на пике своей формы. И не только физической. Это также мой психологический пик, особенно с точки зрения понимания игры, тактики и пространства для маневра», — приводит слова Кейна BBC.

На прошедшем чемпионате Европы-2020 Кейн стал автором четырех голов. Лучшими бомбардирами 16-го розыгрыша ЧЕ стали Криштиану Роналду и Патрик Шик.

На Евро-2024 сборная Англии сыграет в одном квартете с Данией, Словенией и Сербией.

Гарри Кейн
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
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