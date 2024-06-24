Форвард сборной Чехии Шик не сыграет против Турции на Евро-2024

Нападающий сборной Чехии Патрик Шик из-за травмы не сумеет сыграть против Турции в матче третьего тура группового турнира Евро-2024, сообщает L'Equipe.

По информации источника, 28-летний форвард не успеет восстановиться после травмы икроножной мышцы, которую получил в матче второго тура против Грузии (1:1).

Шик провел два матча на чемпионате Европы, отличившись одним голом. После двух туров сборная Чехии с 1 очком занимает третье место в группе F. Матч против Турции пройдет в среду, 26 июня. Начало — в 22.00 по московскому времени.