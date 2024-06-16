Форвард сборной Дании Хейлунн: «Мы чувствовали поддержку болельщиков на протяжении всего матча»

Нападающий сборной Дании Расмус Хейлунн рассказал о поддержке болельщиков во время матча группового турнира Евро-2024 против Словении.

Встреча прошла на стадионе «МХП-Арена» в Штутгарте и завершилась результативной ничьей — 1:1.

«Это было очень круто. Мы чувствовали поддержку болельщиков на протяжении всего матча, особенно в начале. Это дало нам огромный импульс, но потом мы сдали позиции. Я рад, что дебютировал в финальной части Евро», — приводит пресс-служба УЕФА слова Хейлунна.

В следующем матче Дания встретится с Англией. Игра пройдет 20 июня и начнется в 19.00 по московскому времени.