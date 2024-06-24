Фюллькруг: «Думаю, Германия уже показала, на что способна на Евро»

Нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг прокомментировал результат матча 2-го тура группового турнира Евро-2024 со Швейцарией.

Встреча прошла в воскресенье, 23 июня, во Франкфурте-на-Майне и завершилась со счетом 1:1. Германия сумела отыграться в концовке, на 90+2-й минуте, благодаря голу Фюллькруга.

«Это была не игра на выбывание. Обычно легких соперников не бывает. Но если вы хотите стать чемпионами Европы, то должны побеждать действительно хороших. Дания, Словения и Сербия, в частности, всегда способны превзойти самих себя. Но я думаю, что мы уже показали, на что способны на этом турнире», — приводит пресс-служба УЕФА слова Фюллькруга.

Германия набрала 7 очков и финишировала на первом месте в группе A. Ранее немцы гарантировали себе выход в плей-офф.

Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Всего в нем принимают участие 24 сборные. Немцы выступали во всех финальных турнирах Евро с 1972 года и трижды становились победителями — в 1972, 1980 и 1996 годах.