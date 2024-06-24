Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 10:10

Фюллькруг: «Думаю, Германия уже показала, на что способна на Евро»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг прокомментировал результат матча 2-го тура группового турнира Евро-2024 со Швейцарией.

Встреча прошла в воскресенье, 23 июня, во Франкфурте-на-Майне и завершилась со счетом 1:1. Германия сумела отыграться в концовке, на 90+2-й минуте, благодаря голу Фюллькруга.

Футболисты сборной Германии после ничьей со&nbsp;Швейцарией. Германия спаслась в концовке и удержала первую строчку в группе. Но об эйфории можно забыть

«Это была не игра на выбывание. Обычно легких соперников не бывает. Но если вы хотите стать чемпионами Европы, то должны побеждать действительно хороших. Дания, Словения и Сербия, в частности, всегда способны превзойти самих себя. Но я думаю, что мы уже показали, на что способны на этом турнире», — приводит пресс-служба УЕФА слова Фюллькруга.

Германия набрала 7 очков и финишировала на первом месте в группе A. Ранее немцы гарантировали себе выход в плей-офф.

Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Всего в нем принимают участие 24 сборные. Немцы выступали во всех финальных турнирах Евро с 1972 года и трижды становились победителями — в 1972, 1980 и 1996 годах.

Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Немецкие полицейские задержали польского фаната в пабе
Стало известно, почему на самом деле Роналду отдал пас на Фернандеша
В Махачкале и Дербенте завершили контртеррористическую операцию
Возвращение в Тарасовку, смерть легенды клуба и возможный трансфер нападающего за 40 млн евро. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Трое полицейских и мирный житель погибли при задержании злоумышленника в Баку
В Севастополе ввели режим ЧС регионального характера после атаки ВСУ
Популярное видео
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Колыванов: «Если Италия не выйдет из группы, это будет трагедия»
Джака доволен, как играла Швейцария против Германии
Полузащитник сборной Германии Кроос: «Швейцария — хорошая команда, но мы контролировали ход игры»
Карякин заявил о двойных стандартах на Евро-2024
Расклады группы В перед последним туром: что нужно Италии, Хорватии и Албании
Надежда албанцев на чудо, ожесточенная схватка Италии и Хорватии: 24 июня на Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Далич рассказал о настрое сборной Хорватии на матч против Италии

Колыванов: «Если Италия не выйдет из группы, это будет трагедия»