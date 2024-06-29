Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 19:37

Форвард сборной Германии Фюллькруг подарил форму с автографом болельщику, которому сломал руку

Никлас Фюллькруг.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Никлас Фюллькруг извинился перед болельщиком, которому случайно сломал руку.

Инцидент произошел на тренировке национальной команды перед матчем-открытия чемпионата Европы-2024 против Шотландии (5:1). Мяч после удара Фюллькруга случайно попал в фаната.

«Для Кая. Поправляйся как можно быстрее! Еще раз извини», — написал Фюллькруг на форме.

Игровая футболка Никласа Фюллькруга.
Фото Соцсети

Сборная Германии в 1/8 финала Евро-2024 сыграет против Дании. Матч пройдет в субботу, 29 июня, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

Никлас Фюллькруг мощным ударом на&nbsp;тренировке отправил болельщика в&nbsp;больницу. «Мне пришлось петь гимн на носилках!» Фюллькруг сломал руку фанату ударом на разминке
Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Дании по футболу
0
Читайте также
Российский боец Вася Пельмень выиграл дебютный поединок в шоу пощечин Даны Уайта
Джорджина Родригес приехала в Германию поддержать Криштиану Роналду на Евро-2024
В ДНР заявили о расстреле ВСУ группы беженцев во время эвакуации из Торецка
Дубль и нытье Винисиуса, первый гол от игрока РПЛ и отдых для Месси. Что произошло на Кубке Америки-2024 29 июня
Российские силы взяли под контроль населенный пункт Шумы в ДНР
В Госдуме заявили об ответе России на полеты дронов США над Черным морем
Популярное видео
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Швейцария — Италия: Фройлер открыл счет в матче
Швейцария забила Италии. Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро
Англия — Словакия: время начала и где смотреть трансляцию матча 1/8 финала Евро 2024
Швейцария — Италия: началась прямая трансляция матча 1/8 финала Евро-2024
Мамардашвили объяснил свои слова о том, что Кварацхелия сильнее всей сборной Испании
Форвард сборной Италии Эль-Шаарави сыграет на крупном турнире впервые за восемь лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Швейцария — Италия: Фройлер открыл счет в матче

Швейцария — Италия: швейцарцы ведут после первого тайма