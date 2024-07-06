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Сегодня, 09:26

Форвард сборной Португалии Роналду впервые не забил на крупном турнире

Кирилл Бурдаков
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В пяти матчах Евро-2024 форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отметился голевой передачей на Бруну Фернандеша, двумя забитыми послематчевыми пенальти и промахом с 11-метровой отметки во встрече со Словенией.

39-летний бомбардир впервые в карьере завершил крупный турнир без забитых голов. На предыдущих 11 случаях (по пять чемпионатов Европы и мира, а также Кубок конфедераций в России) Криштиану отличался минимум одним точным ударом, записав на свой счет 24 мяча в 56 играх.

Все крупные турниры в карьере Криштиану Роналду:

Год

Турнир

Страна

Матчи

Минуты

Голы

2004

ЧЕ

Португалия

6

419

2

2006

ЧМ

Германия

6

452

1

2008

ЧЕ

Австрия, Швейцария

3

270

1

2010

ЧМ

ЮАР

4

390

1

2012

ЧЕ

Польша, Украина

5

480

3

2014

ЧМ

Бразилия

3

270

1

2016

ЧЕ

Франция

7

625

3

2017

КК

Россия

4

367

2

2018

ЧМ

Россия

4

360

4

2021

ЧЕ

Европа

4

360

5

2022

ЧМ

Катар

5

290

1

2024

ЧЕ

Германия

5

484

0

Итого

56

4767

24

Криштиану Роналду
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
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