Форвард сборной Португалии Роналду впервые не забил на крупном турнире

В пяти матчах Евро-2024 форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отметился голевой передачей на Бруну Фернандеша, двумя забитыми послематчевыми пенальти и промахом с 11-метровой отметки во встрече со Словенией.

39-летний бомбардир впервые в карьере завершил крупный турнир без забитых голов. На предыдущих 11 случаях (по пять чемпионатов Европы и мира, а также Кубок конфедераций в России) Криштиану отличался минимум одним точным ударом, записав на свой счет 24 мяча в 56 играх.

Все крупные турниры в карьере Криштиану Роналду: