Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 20:19

Фото флага ДНР на матче Евро-2024 Румыния — Украина оказалось фейковым

Telegram Дзен

Во время матча Евро-2024 Румыния — Украина (3:0) в соцсетях получила распространение фотография трибун с вывешенным флагом ДНР.

Изображение оказалось фейковым.

Приносим извинения читателям.

Игра чемпионата Европы прошла в Мюнхене. В составе Румынии отличились Николае Станчу, Рэзван Марин и Денис Дрэгуш.

В следующих матчах группы E Румыния 22 июля встретится с Бельгией, а Украина 21 июня сыграет со Словакией.

Ранее в понедельник появилась информация, что УЕФА запретил российские флаги на всех матчах сборной Украины на Евро-2024.

Евро-2024
Чемпионат Европы по футболу
6
Читайте также
Матч Сербия — Англия назвали пока самым скучным на Евро-2024
Фигурист Макар Игнатов сделал предложение Александре Трусовой
В Москве 55 человек госпитализированы в тяжелом состоянии с симптомами ботулизма
Фантастический позор Лунина, деградация Мудрика и полное исчезновение Довбика. Что случилось в матче Румыния – Украина
СМИ сообщили о роспуске Нетаньяху созданного после атаки ХАМАС военного кабинета
Что известно об отравлении едой из доставки в Москве. Главное
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Австрия — Франция: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Лоботка признан лучшим игроком матча Бельгия — Словакия
Австрия — Франция: Мбаппе и Гризманн сыграют с первых минут
Бельгия — Словакия: гол Лукаку отменен правильно — САОТ и ВАР увидели руку Опенды
Тедеско потерпел первое поражение со сборной Бельгии
Румыния одержала вторую победу в истории Евро
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Бельгия — Словакия: гол Лукаку отменили после видеопросмотра

Украина забила в четырех матчах из 12 на чемпионатах Европы