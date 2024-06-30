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Сегодня, 20:33

Экс-игрок «Ювентуса» Скардина: «Теперь Спаллетти обязан вывести Италию на ЧМ-2026»

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Бывший игрок «Ювентуса» Франческо Скардина прокомментировал вылет сборной Италии с чемпионата Европы-2024.

В субботу, 29 июня, итальянцы проиграли сборной Швейцарии со счетом 0:2 в 1/8 финала Евро-2024.

«К вылету сборной Италии с турнира привело много ошибок, начиная от тренерского штаба и заканчивая игроками. Другая проблема в том, что Спаллетти за это время так и не понял, что он главный тренер сборной Италии, а не клуба. Теперь он обязан вывести Италию на чемпионат мира-2026, недопустимо пропустить 3 мундиаля подряд», — приводит слова Скардины «Евро-Футбол.Ру».

Спаллетти был назначен главным тренером сборной Италии 1 сентября 2023 года. За это время национальная команда под руководством 65-летнего специалиста провела 14 матчей, в которых одержала семь побед, потерпела три поражения и четыре раза сыграла вничью.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Футбол
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
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