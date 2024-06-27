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Сегодня, 14:30

Франция — Бельгия: дата и время начала матча 1/8 финала Евро-2024 и где смотреть игру

Франция сыграет с Бельгией в 1/8 финала чемпионата Европы 1 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Антуан Гризманн (сборная Франции).
Фото AFP
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Сборная Франции сыграет с командой Бельгии в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в понедельник, 1 июля. Матч пройдет на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция. Ключевые события встречи Франция — Бельгия будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Бесплатно видеотрансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

В истории очных противостояний команды встречались девять раз в официальных играх. Французы были сильнее пять раз, дважды победили бельгийцы, еще две встречи завершились вничью.

Чемпионат Европы. 1/8 финала
01 июл, 19:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Франция
Бельгия

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

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