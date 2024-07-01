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Сегодня, 12:10

Франция — Бельгия: где покажут трансляцию матча 1/8 финала Евро-2024 в прямом эфире

Франция сыграет с Бельгией в матче 1/8 финала чемпионата Европы 1 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе (сборная Франции).
Фото Reuters
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Франция и Бельгия сыграют в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в понедельник, 1 июля. Игра состоится на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия) и начнется в 19.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи. Следить за ключевыми событиями игры Франция — Бельгия можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире бесплатно противостояние покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Евро-2024 пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля.

Чемпионат Европы. 1/8 финала
01 июл, 19:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Франция
Бельгия

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
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