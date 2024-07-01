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Сегодня, 18:50

Франция — Бельгия: началась прямая трансляция матча 1/8 финала Евро-2024

Матч 1/8 финала Евро-2024 Франция — Бельгия начнется в 19.00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сборная Франции.
Фото Reuters
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Сборные Франции и Бельгии сыграют в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в понедельник, 1 июля. Встреча пройдет на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Начало — в 19.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен швед Гленн Нюберг.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи. Следить за ключевыми событиями игры Франция — Бельгия можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире бесплатно противостояние покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

Футбол
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Сборная Бельгии по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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