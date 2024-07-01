Сборные Франции и Бельгии сыграют в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в понедельник, 1 июля. Игра состоится на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Начало — в 19.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи. Следить за ключевыми событиями игры Франция — Бельгия можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире бесплатно противостояние покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

За последние 10 лет команды сыграли три матча друг против друга. Последний матч соперников состоялся в полуфинале Лиги наций в октябре 2021-го — тогда в Турине французы оказались сильнее со счетом 3:2.

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео