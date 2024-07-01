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Сегодня, 10:10

Франция — Бельгия: статистика и результаты матчей команд на Евро-2024

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сборная Франции.
Фото Reuters
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Сборная Франции сыграет с Бельгией в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в понедельник, 1 июля. Игра пройдет на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Начало — в 19.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция. Ключевые события встречи Франция — Бельгия будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

За последние 10 лет команды сыграли три матча друг против друга. В июне 2015-го в товарищеской встрече Бельгия победила в Сен-Дени со счетом 4:3. В полуфинале чемпионата мира-2018 в Санкт-Петербурге команда Дидье Дешама победила со счетом 1:0. Единственный мяч забил Самуэль Юмтити.

Последний матч соперников состоялся в полуфинале Лиги наций в октябре 2021-го — тогда в Турине французы оказались сильнее со счетом 3:2. Бельгийцы вели к перерыву с разницей в два мяча после голов Янника Карраско и Ромелу Лукаку, но во втором тайме отличились Карим Бензема, Килиан Мбаппе и Тео Эрнандес.

Бельгийские футболисты играли в квартете E, где уступили Словакии (0:1), победили Румынию (2:0) и не дожали Украину (0:0). Французские футболисты выступали в группе D, где победили Австрию (1:0), сыграли вничью с Нидерландами (0:0) и Польшей (1:1).

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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