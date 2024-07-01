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Сегодня, 08:10

Франция — Бельгия: во сколько и на каком канале смотреть матч 1/8 финала Евро-2024

Телеканал «Матч ТВ» покажет матч Франция — Бельгия 1 июля 2024 года
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сборная Франции.
Фото Reuters
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Сборная Франции сыграет с Бельгией в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в понедельник, 1 июля. Матч пройдет на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция. Ключевые события встречи Франция — Бельгия будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Бесплатно видеотрансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Французские футболисты выступали в группе D, где победили Австрию (1:0), сыграли вничью с Нидерландами (0:0) и Польшей (1:1). Команда Дидье Дешама вышла в плей-офф со второго места, пропустив вперед Австрию.

Бельгийские футболисты играли в квартете E, где уступили Словакии (0:1), победили Румынию (2:0) и не дожали Украину (0:0). Команда Доменико Тедеско набрала 4 очка и по дополнительным показателям оказалась в группе второй, уступив Румынии.

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

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