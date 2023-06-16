Сборная Франции разгромила Гибралтар в отборе к Евро-2024

Сборная Франции одержала разгромную победу над Гибралтаром в матче отборочного турнира Евро-2024 — 3:0.

Победу команде Дидье Дешама принесли голы Оливье Жиру и Килиана Мбаппе, реализовавшего пенальти. Еще один мяч в свои ворота отправил Аймен Муэли.

Сборная Франции с 9 очками продолжает лидировать в группе B. Гибралтар, не набравший очков, остался на последней строчке.

В параллельном матче группы B сборная Греции на своем поле переиграла Ирландию — 2:1. По голу забили Бакасетас и Масурас. Единственный мяч за сборную Ирландии забил Коллинз.

В концовке гости остались в меньшинстве — красную карточку получил Доэрти.

Греция с 6 очками вышла на вторую строчку в группе. Ирландия с 0 баллов идет на предпоследнем месте.

В матче группы I сборная Швейцарии в гостях обыграла Андорру — 2:1. Победу швейцарцам принесли голы Фройлера и Амдуни. За Андорру отличился Виейра.

Швейцария с 9 очками возглавила группу I. Андорра с 1 баллом идет на четвертой строчке.

Сборная Белоруссии на своем поле не удержала победу над Израилем — 1:2. Команда Георгия Кондратьева лидировала после гол Эбонга на 16-й минуте, но на 85-й минуте счет сравнял Вайсман, а в компенсированное время ко второму тайму победу гостям принес Оскар Глух.

Израиль с 4 очками поднялся на третье место в группе. Белоруссия с 0 баллом идет последней.

Сборная Румынии в гостях сыграла вничью с Косово — 0:0.

Румыния набрала 7 очков и занимает второе место в группе I. Косово с 3 очками идет четвертым.