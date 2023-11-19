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Сегодня, 00:38

Сборная Франции разгромила Гибралтар со счетом 14:0, Мбаппе оформил хет-трик и отдал 3 голевые передачи

Сборная Франции разгромила Гибралтар со счетом 14:0
Игнат Заздравин
Корреспондент
Франция — Гибралтар.
Фото Reuters
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Сборная Франции дома разгромила Гибралтар в матче отборочного турнира Евро-2024 — 14:0.

Гости играли в меньшинстве с 18-й минуты — красную карточку получил Этан Сантос. На 3-й минуте он же открыл счет, оформив автогол.

Хет-триком за команду Дидье Дешама отметился Килиан Мбаппе. Кроме того, он отдал 3 голевые передачи.

По дублю оформили Кингсли Коман и Оливье Жиру. Еще по голу на свой счет записали Маркус Тюрам, Уоррен Заир-Эмери, Жонатан Клаусс, Юссуф Фофана, Адриен Рабьо и Усман Дембеле.

Франция (21 очко) лидирует в группе B. Ранее французы досрочно обеспечили себе выход на Евро-2024. Гибралтар (0) замыкает группу. Обе сборные сыграли по 7 матчей в отборочном турнире.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
18 нояб, 22:45. Allianz Riviera (Ницца)
Франция
14:0
Гибралтар
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2024/qualify/groups/
Футбол
Сборная Гибралтара по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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