Франция на своем поле примет Гибралтар в матче квалификации чемпионата Европы-2024 в субботу, 18 ноября. Игра пройдет на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи Франция — Гибралтар можно на нашем сайте в матч-центре. Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru.

В группе В команда Дидье Дешама набрала 18 очков и занимает 1-е место, национальная команда Гибралтара не смогла заработать ни одного балла и располагается на последней строчке.

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