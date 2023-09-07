Матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года пройдут в четверг, 7 сентября. «СЭ» публикует расписание и список трансляций игр, время начала — московское.

Смотреть видеотрансляции матчей квалификации Евро-2024 можно в прямом эфире по подписке на платформе Окко Спорт.

Расписание и трансляции матчей отбора Евро-2024 в 7 сентября 2023

Группа B

7 сентября. 21.45. Франция — Ирландия

Онлайн-трансляция

7 сентября. 21.45. Нидерланды — Греция

Онлайн-трансляция

Группа E

7 сентября. 21.45. Польша — Фарерские острова

Онлайн-трансляция

7 сентября. 21.45. Чехия — Албания

Онлайн-трансляция

Группа G

7 сентября. 21.45. Сербия — Венгрия

Онлайн-трансляция

7 сентября. 21.45. Литва — Черногория

Онлайн-трансляция

Группа H

7 сентября. 17.00. Казахстан — Финляндия

Онлайн-трансляция

7 сентября. 21.45. Дания — Сан-Марино

Онлайн-трансляция

7 сентября. 21.45. Словения — Северная Ирландия

Онлайн-трансляция

Финальная стадия Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Отбор Евро 2024: расписание и трансляции матчей в сентябре 2023 года