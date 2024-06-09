Сборные Франции и Канады сыграют между собой в товарищеском матче в воскресенье, 9 июня. Встреча пройдет на стадионе «Матмют Атлантик» (Новый стадион «Бордо») в Бордо, Франция. Начало — в 22:15 по московскому времени.

Ключевые события встречи Франция — Канада будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляцию матча в прямом эфире можно смотреть с помощью онлайн-платформы «Okko Спорт» по платной подписке. Начнется эфир в 22.15 мск.

В отборе на Евро-2024 сборная Франции уверенно выиграла группу В, набрав 22 очка. На групповой стадии чемпионата Европы французы сыграют в группе D с Австрией, Польшей и Нидерландами.

Сборная Канады готовится к предстоящему Кубку Америки, который стартует в середине июня. Команда Мауро Бьелло сыграет в группе вместе с Аргентиной, Перу и Чили.

Полностью расписание матчей по датам, группам и всем стадиям плей-офф доступно на странице календаря Евро 2024 на сайте «СЭ». Основная информация о главном турнире европейского футбола доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».