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Сегодня, 00:20

Франция не выиграла ни одного из последних семи матчей без Мбаппе в старте

Алина Савинова
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Сборная Франции сыграла вничью с Нидерландами в матче 2-го тура группового турнира Евро-2024 (0:0). Встреча проходила 21 июня в Лейпциге.

25-летний французский нападающий Килиан Мбаппе попал в заявку своей национальной команды на эту игру, но так и не появился на поле.

Как сообщает Opta, Франция не выиграла ни одного из последних семи матчей во всех турнирах, в которых в старте не выходил Мбаппе.

Французы с 4 баллами располагаются на второй позиции в группе D. В заключительном туре группового турнира команда Дидье Дешама встретится с Польшей. Игра пройдет 25 июня.

Килиан Мбаппе
Футбол
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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