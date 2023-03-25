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Чемпионат Европы

Сегодня, 00:40

Дубль Мбаппе помог Франции разгромить Нидерланды в квалификации Евро-2024

Руслан Минаев
Игроки сборной Франции празднуют гол.
Фото AFP
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Сборная Франции дома разгромила Нидерландов в групповом турнире квалификации Евро-2024 — 4:0.

Французы забили три гола уже к 21-й минуте. Отличились — Антуан Гризманн, Дайо Упамекано и Килиан Мбаппе. Форвард «ПСЖ» забил второй гол в игре за две минуты до конца основного времени.

В концовке матча Мемфис Депай не забил пенальти.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
24 мар, 22:45. Stade de France (Сен-Дени)
Франция
4:0
Нидерланды

В другом матче Греция на выезде разобралась с командой Гибралтара — 3:0. Голы на счету Георгиоса Масураса, Манолиса Сиописа и Анастасиоса Бакасетаса.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
24 мар, 22:45. Algarve (Фару)
Гибралтар
0:3
Греция

В группе B Франция и Греция лидируют с 3 очками. У Нидерландов и Гибралтара — по 0 очков.

В следующем матче Франция на выезде сыграет с Ирландией 27 марта. Греция примет ирландцев уже 16 июня. Нидерланды дома проведут матч против Гибралтара 27 марта.

Сборная Гибралтара по футболу
Сборная Греции по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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