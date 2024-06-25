Сборные Франции и Польши сыграют в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу во вторник, 25 июня. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Начало — в 19.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция. Следить за ключевыми событиями встречи Франция — Польша можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Видеотрансляцию в прямом эфире можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и «Okko Спорт» по платной подписке.

Франция набрала 4 очка в группе D и занимают второе место. Французам необходимо побеждать, чтобы гарантированно выйти в плей-офф. В случае ничьей команда Дидье Дешама будет зависеть от результата встречи Нидерланды — Австрия, которая пройдет параллельно.

Польша на ЧЕ не смогла пока заработать ни одного балла и располагается на последнем месте в квартете. Команда лишилась шансов на выход в плей-офф.