Сборная Франции не сумела победить Польшу на Евро-2024, Мбаппе забил первый гол на турнире

Сборная Франции сыграла вничью с Польшей в матче третьего тура группового турнира Евро-2024 — 1:1.

Счет на 56-й минуте с пенальти открыл Килиан Мбаппе. 25-летний форвард впервые забил на чемпионатах Европы.

Ничью полякам принес гол Роберта Левандовски, который тоже отличился с одиннадцатиметрового на 79-й минуте. Форвард забил со второй попытки — Майк Меньян отбил первый удар капитана поляков, но сошел с линии ворот.

Франция (5 очков) заняла второе место в группе D и вышла в плей-офф. В 1/8 финала команда Дидье Дешама сыграет с командой, которая станет второй в группе E.

Польша (1) замкнула квартет и покинула турнир.