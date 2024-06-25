Сборная Франции встретится с командой Польши в групповом этапе на чемпионате Европы по футболу во вторник, 25 июня. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) и начнется в 19.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция. Следить за ключевыми событиями встречи Франция — Польша можно в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также смотреть матч можно на платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

Французы набрали 4 очка и занимают второе место в группе D. Национальная команда Польши пока не заработала ни одного балла и располагается на последней строчке в квартете.

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