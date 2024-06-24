Франция встретится с Польшей в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу во вторник, 25 июня. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) и начнется в 19.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция. Следить за ключевыми событиями встречи Франция — Польша можно в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и «Okko Спорт» по платной подписке.

Французы набрали 4 очка в группе D и занимают второе место. Польская сборная на ЧЕ не смогла пока заработать ни одного балла и располагается на последнем месте в квартете.

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