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Сегодня, 18:06

Губерниев — о предстоящем матче Франция-Португалия: «Будем переживать за душевное спокойствие Роналду»

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Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Евро-2024 между сборными Франции и Португалии.

«Я хочу увидеть красивый футбол. Победят французы — молодцы, победят португальцы — тоже молодцы. В этом случае мы все переживаем только за душевное спокойствие Криштиану Роналду, потому что он юноша с тонкой организацией. Главное, чтобы он был жив и здоров в случае проигрыша», — сказал Губерниев «СЭ».

Матч между сборными Португалии и Франции состоится 5 июля. В 1/8 финала чемпионата Европы португальцы обыграли Словению (0:0, по пен. — 3:0), а команда Дидье Дешама победила Бельгию (1:0).

Софья Грецкая

Криштиану Роналду
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Франции по футболу
Дмитрий Губерниев
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