Губерниев — о предстоящем матче Франция-Португалия: «Будем переживать за душевное спокойствие Роналду»

Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Евро-2024 между сборными Франции и Португалии.

«Я хочу увидеть красивый футбол. Победят французы — молодцы, победят португальцы — тоже молодцы. В этом случае мы все переживаем только за душевное спокойствие Криштиану Роналду, потому что он юноша с тонкой организацией. Главное, чтобы он был жив и здоров в случае проигрыша», — сказал Губерниев «СЭ».

Матч между сборными Португалии и Франции состоится 5 июля. В 1/8 финала чемпионата Европы португальцы обыграли Словению (0:0, по пен. — 3:0), а команда Дидье Дешама победила Бельгию (1:0).

Софья Грецкая