Франция: соперники и расписание матчей на Евро 2024

Франция сыграет в группе D Евро-2024 с Австрией, Польшей и Нидерландами

Сборная Франции по футболу попала в группу D финальной части чемпионата Европы-2024. Команда главного тренера Дидье Дешама сыграет в групповом турнире с Австрией, Нидерландами и Польшей.

«СЭ» публикует информацию о расписании игр французской национальной команды на Евро-2024. Время начала — московское.

Расписание матчей сборной Франции на Евро 2024

17 июня. 22.00. Австрия — Франция

2 1 июня. 22.00. Нидерланды — Франция

1 июня. 22.00. Нидерланды 25 июня. 19.00. Франция — Польша

На чемпионате Европы-2020 Франция потерпела поражение в серии пенальти от Швейцарии (3:3, пенальти — 4:5) в 1/8 финала турнира.

Евро-2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В матче-открытия Германия и Шотландия встретятся на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Полностью расписание матчей по датам, группам и всем стадиям плей-офф доступно на странице календаря Евро 2024 на сайте «СЭ».