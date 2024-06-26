Франция сыграет с Бельгией в 1/8 финала, возможна пара Румыния — Словения. Сетка плей-офф Евро прямо сейчас

В группе Е на Евро-2024 состоялись последние матчи — Украина сыграла вничью с Бельгией (0:0), Румыния разделила очки со Словакией (1:1). Все команды набрали по четыре очка, поэтому места определялись по разнице мячей.

Румыния заняла первую позицию и сыграет в 1/8 финала либо со Словенией (текущий расклад), либо с Нидерландами (если в плей-офф попадут три сборные из группы F).

Бельгия точно встретится с Францией. Словакия, занявшее третье место, пока выходит на Испанию, но есть вариант с Англией (тоже в случае, если третья команды из квартета F обгонит Венгрию). Украина оказалась на четвертой позиции и покидает Евро.

Пары 1/8 финала Евро-2024 на 26 июня

Испания (1В) — Словакия (3Е)

Германия (1А) — Дания (2С)

Португалия (1F) — Венгрия (3А)

Франция (2D) — Бельгия (2Е)

Румыния (1Е) — Словения (3С)

Австрия (1D) — Турция (2F)

Англия (1C) — Нидерланды (3D)

Швейцария (2А) — Италия (2В)

В четвертьфиналах встретятся победители пар по порядку, указанному выше: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. В полуфиналах — лучшие из четверок 1-2-3-4 и 5-6-7-8. Жирным выделены команды, которые точно сыграют в указанных парах плей-офф, курсивом — те, кто обеспечили себе попадание в 1/8 финала.