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Сегодня, 16:13

Французская газета назвала причины не лучшей игры Мбаппе на Евро-2024

Руслан Минаев
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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На игру нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе могли повлиять результаты парламентских выборов во Франции, сообщает Onze Mondial со ссылкой на Le Parisien.

По данным источника, победа партии Марин Ле Пен в 1-м туре выборов могла оказать психологическое давление на французского форварда. Второй причиной издание называет не лучшее физическое состояние Мбаппе. 25-летнего игрока беспокоят боли в спине и колене.

Мбаппе провел на Евро-2024 четыре матча и забил 1 гол. В полуфинале Франция сыграет с Испанией 9 июля.

4 июля Мбаппе призвал граждан Франции приходить на парламентские выборы.

Президент Франции Эммануэль Макрон в июне объявил о роспуске нижней палаты парламента и проведении внеочередных выборов 30 июня и 7 июля — перед стартом Олимпийских игр.

Килиан Мбаппе
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
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