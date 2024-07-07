Французская газета назвала причины не лучшей игры Мбаппе на Евро-2024

На игру нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе могли повлиять результаты парламентских выборов во Франции, сообщает Onze Mondial со ссылкой на Le Parisien.

По данным источника, победа партии Марин Ле Пен в 1-м туре выборов могла оказать психологическое давление на французского форварда. Второй причиной издание называет не лучшее физическое состояние Мбаппе. 25-летнего игрока беспокоят боли в спине и колене.

Мбаппе провел на Евро-2024 четыре матча и забил 1 гол. В полуфинале Франция сыграет с Испанией 9 июля.

4 июля Мбаппе призвал граждан Франции приходить на парламентские выборы.

Президент Франции Эммануэль Макрон в июне объявил о роспуске нижней палаты парламента и проведении внеочередных выборов 30 июня и 7 июля — перед стартом Олимпийских игр.