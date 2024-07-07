Французская газета назвала причины не лучшей игры Мбаппе на Евро-2024

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На игру нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе могли повлиять результаты парламентских выборов во Франции, сообщает Onze Mondial со ссылкой на Le Parisien.
По данным источника, победа партии Марин Ле Пен в 1-м туре выборов могла оказать психологическое давление на французского форварда. Второй причиной издание называет не лучшее физическое состояние Мбаппе. 25-летнего игрока беспокоят боли в спине и колене.
Мбаппе провел на Евро-2024 четыре матча и забил 1 гол. В полуфинале Франция сыграет с Испанией 9 июля.
4 июля Мбаппе призвал граждан Франции приходить на парламентские выборы.
Президент Франции Эммануэль Макрон в июне объявил о роспуске нижней палаты парламента и проведении внеочередных выборов 30 июня и 7 июля — перед стартом Олимпийских игр.