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Сегодня, 15:17

Камоцци: «Хвича — лидер сборной Грузии, наконец он показал свой настоящий уровень»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценил игру полузащитника сборной Грузии Хвичи Кварацхелии в матче Евро-2024 против сборной Португалии (2:0).

«Наконец-то Хвича продемонстрировал свой настоящий уровень, он здорово сыграл против Португалии. Хвича — лидер сборной Грузии. Теперь ему нужно продолжить в том же духе», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Грузия заняла третье место в группе F и с 4 очками вышла в плей-офф. В 1/8 финала Евро-2024 команда сыграет против Испании. Матч состоится 30 июня.

Источник: РБ Спорт
Хвича Кварацхелия
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Франко Камоцци
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