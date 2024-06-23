Камоцци: «Кварацхелия может играть намного лучше, чем сейчас на Евро»

Итальянский футбольный функционер Франко Камоцци поделился мнением об игре вингера сборной Грузии Хвичи Кварацхелии на Евро-2024.

«На мой взгляд, Хвича Кварацхелия определенно может играть намного лучше, чем сейчас на Евро. Он способен на многое, это очень талантливый футболист. В двух матчах чемпионата Европы он еще не показал свой уровень», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Сборная Грузии сыграла вничью с командой Чехии (1:1) во втором туре группового турнира чемпионата Европы, а в первом туре проиграла Турции (1:3).