Камоцци: «Очень жаль, что сборная России пропустит чемпионат Европы»

Итальянский функционер Франко Камоцци выразил сожаление, что сборная России не сыграет на Евро-2024.

«Очень жаль, что сборная России пропустит чемпионат Европы в Германии. Сейчас у Карпина хорошая команда, есть сильные игроки. Не хорошо, когда политика вмешивается в спорт», — цитирует «РБ Спорт» Камоцци.

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Из-за этого российская сборная не сыграла в стыковом матче ЧМ-2022 против Польши и пропустила отборочный турнир Евро-2024.