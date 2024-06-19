Консейсау — о победном голе в матче с Чехией: «Хотел подарить радость португальцам, а особенно моей семье»

Полузащитник сборной Португалии Франсишку Консейсау поделился эмоциями после матча против Чехии (2:1) в первом туре группового турнира Евро-2024.

21-летний португалец вышел на замену на 90-й минуте и забил победный гол в концовке.

«Хотел найти способ помочь команде. К счастью, мне это удалось. В тот момент я испытывал огромное счастье. Гордился, что здесь мой отец, мама, подруга, братья. Просто хотел подарить радость всем португальцам, а особенно моей семье, которая очень переживает. Эта победа для них», — приводит слова Консейсау Record.

Команда Роберто Мартинеса набрала три очка и занимает второе место в группе F. Чехия расположилась на третьей строчке квартета с нулем баллов.

Во втором туре Евро-2024 Португалия сыграет с Турцией, а Чехия встретится с Грузией. Оба противостояния состоятся 22 июня.