Френки де Йонг: «Разочарован тем, что не смогу сыграть на Евро»

Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг прокомментировал новость о том, что он пропустит Евро-2024.

27-летний футболист не сможет сыграть на турнире из-за травмы голеностопа.

«Я очень разочарован тем, что не смогу сыграть на Евро. Мы очень много работали в последние несколько недель, но моему голеностопу нужно больше времени на восстановление. Выступать за сборную на крупном турнире, выходить на поле в нашей оранжевой форме, ощущать поддержку всей страны — это мечта. Но теперь я, как и все наши фанаты, буду болеть за команду со стороны. Вперед, парни!» — написал у себя в соцсетях де Йонг.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная Нидерландов по итогам жеребьевки попала в группу D вместе с Польшей, Австрией и Францией.