Футболист сборной Сербии Павлович потерял сознание в перерыве матча Евро-2024

Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович потерял сознание в перерыве матча Евро-2024 против Словении (1:1). По словам главного тренера национальной команды Драгана Стойковича, 23-летний футболист упал в обморок, но врачи смогли привести его в чувство, после чего его немного пошатывало.

«Словенцы, возвращаясь в раздевалку, говорили: «Так жарко, мы сейчас упадем», — цитирует The Mirror Стойковича.

Тренер также добавил, что проблемы были не только у Павлович, который в итоге провел на поле все 90 минут.

«Если учитывать, что матч начался в 15:00, два или три игрока потеряли сознание в перерыве, то вы поймете, как трудно нам было отыграться», — подчеркнул Стойкович.

Сборная Сербии ушла от поражения, забив Словении в добавленное время.