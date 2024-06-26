Форварда сборной Венгрии Варгу выписали из больницы после операции

Нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга выписан из больницы в Штутгарте, сообщает пресс-служба «Ференцвароша».

29-летний футболист вернулся в Венгрию. После операций форвард провел несколько дней под наблюдением врачей. Варга поблагодарил всех за поддержку.

Он получил серьезную травму 23 июня в матче Евро-2024 против Шотландии (1:0). В середине второго тайма Варга столкнулся с вратарем шотландцев, после чего несколько минут не мог подняться с газона. Врачи унесли его с поля на носилках, приложив кислородную маску.

Сборная Венгрии заняла третье место в группе A и сохраняет шансы на попадание в плей-офф чемпионата Европы.