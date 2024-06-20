Гаджиев: «Уровень физической готовности футболистов вырос, они стали мощнее»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев рассказал о тенденциях, которые выявил чемпионат Европы-2024.

«Игра стала сложнее, предъявляет футболистам новые требования. Концентрация игроков на участках поля увеличивается, скорость действий тоже, нужно быть более техничными, координированными, быстрее принимать решения. Уровень физической готовности футболистов вырос, они стали мощнее. Но при этом должны оставаться ловкими и гибкими. Потому что, когда ограничено пространство и время для принятия решений, сложнее выполнять технические приемы.

Представьте, вы бежите, оказываетесь на одной ноге, вас толкают, а вы должны балансировать и при этом еще работать с мячом. Почему так происходит? Потому что рядом все находятся. Если сделать снимок современного матча, то увидим, что на площадке размером 20-30 метров собирается два десятка игроков. Конечно, в таких условиях играть сложнее, требования к технике и координации игроков повышаются.

Плюс возросла конкуренция между соперниками, за счет сближения уровня игры команд. Стран, где прилично играют в футбол, все больше. И футбол остается игрой «номер 1», потому что на стадионах Германии — «биток», внимание к чемпионату Европы большое», — цитирует «РБ Спорт» Гаджиева.