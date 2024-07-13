Гаджиев: «Для меня предпочтительнее победа испанцев в финале Евро»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о том, кто является фаворитом финала Евро-2024. В решающем матче сыграют сборные Англии и Испании.

«Когда превосходство одной команды над другой очевидно, составляющих, которые могут вмешаться в результат, гораздо меньше. Если будет играть условно «Динамо» Махачкала против «Барселоны», вероятность того, что повлияет что-то, кроме их превосходства в классе, очень мала. Здесь совсем другая ситуация: разницы между этими командами либо нет вообще, либо полкопейки. Поэтому как сложится эта игра, зависит от приходящих моментов, от рикошета, случайностей или от того, кто первым забьет. Моменты, конечно, будут и у тех, и у других ворот. Для меня, конечно, предпочтительнее победа испанцев», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

Финал Евро-2024 между сборными Англии и Испании состоится в воскресенье, 14 июля, на Олимпийском стадионе в Берлине. Начало — в 22.00 мск.