Гаджиев назвал лучших испанских игроков на Евро-2024

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о победе сборной Испании над Италией в групповом турнире Евро-2024 (1:0).

«Эта победа закономерна. Испанцы имели преимущество благодаря более высокому индивидуальному мастерству и скорости. Итальянцы не успевали за соперниками. Те были быстрее. Часто создавали преимущество именно за счет скорости взаимодействий, а в индивидуальной игре, в частности на флангах, переигрывали оппонентов», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Гаджиева.

Также он назвал игроков испанской команды, которые выделяются на этом турнире.

«Многие футболисты произвели хорошее впечатление. На флангах замечательная молодежь. Ребята по 16-17 лет просто великолепны. Среди ветеранов можно выделить Карвахаля. А так все испанцы хороши. Кто-то лучше, кто-то еще лучше. Средненьких там нет», — добавил специалист.

Испания с 6 очками возглавляет таблицу группы В. Следующий матч испанцы проведут 24 июня против Албании.