Гаджиев объяснил успех Сербии в отборе на чемпионат Европы-2024

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о выходе сборной Сербии на Евро-2024.

19 ноября сербы на своем поле сыграла вничью с Болгарией (2:2) в заключительном матче отборочного турнира.

«Выход сборной Сербии на Евро-2024 можно объяснить несколькими причинами, первая из которых лежит на поверхности. В этой стране давно и хорошо играют в футбол. Там есть сложившиеся традиции, а также масса игроков приличного уровня, лучшие из которых играют в ведущих европейских клубах. Вторым моментом является то, что многие отмечали в отношении команды на чемпионате мира в Катаре. Там каждый играл сам за себя и не было единой целостности, теперь же такого впечатления не складывается», — приводят слова Гаджиева RT.

Сборная Сербии заняла второе место в группе G и вышла на Евро-2024.

Сербы сыграют на чемпионате Европы впервые в современной истории страны.