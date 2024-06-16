Гакпо — о победе над Польшей: «Это был тяжелый матч и сильный соперник»

Форвард сборной Нидерландов Коди Гакпо подвел итоги матча группового турнира чемпионате Европы-2024 против Польши (2:1).

«Это был тяжелый матч и сильный соперник. Они забили первыми, так нам было немного сложно, но мы создали много хороших возможностей. В целом, я считаю, мы выступили неплохо. Мы должны проанализировать матч и посмотреть, где мы могли бы сыграть сильнее. Очевидно, что мы — команда, которая никогда не сдается», — приводит слова Гакпо BBC One.

В группе D Нидерланды набрали 3 очка и возглавили турнирную таблицу, Польша — на последнем месте.

Завтра, 17 июня, команды из этой группы Франция и Австрия проведут матч в Дюссельдорфе. Начало — в 22.00 мск.