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Сегодня, 23:10

Саутгейт — о победе над Грузией: «Горжусь игроками и характером, который продемонстрировала команда»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Джордан Пикфорд и Гарет Саутгейт.
Фото AFP
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги матча против Грузии (2:1 д. в.) в 1/8 финала Евро-2024.

«Я очень горжусь игроками и характером, который продемонстрировали ребята. Все, кого мы задействовали в игре, сыграли свою роль и помогли нам преодолеть препятствия. Все они помогали друг другу, и сегодня это имело значение.

Мы знаем, что в игре нам нужно было лучше обращаться с мячом, мы не могли найти правильные решения в первом тайме. Во втором тайме у нас выходило лучше», — приводит слова Саутгейта BBC.

В четвертьфинале Англия сыграет со Швейцарией. Матч пройдет 6 июля в Дюссельдорфе и начнется в 19:00 мск.

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Грузии по футболу
Гарет Саутгейт
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